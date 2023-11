VIDÉO - Supermarchés : de plus en plus de produits vendus (moins cher) à l'unité

Une alternative face à l’augmentation des prix des produits alimentaires, qui s'élève à 21% en deux ans. Ces formats plus petits permettent ainsi aux industriels de proposer des produits plus accessibles et plus adaptés au budget des consommateurs, mais ils répondent également à une évolution démographique. "Il y a 40% des foyers qui vivent seuls, que ce soit des seniors, des étudiants, des gens qui travaillent à distance. À la fin, si on enlève le gaspillage et ce qu'on mange dans les justes proportions, on s'y retrouve tout à fait", détaille Christophe Burtin, consultant au sein du cabinet Kea & Partners.

Ces petites portions nécessitent en revanche plus d'emballages, ce qui génère davantage de déchets, et elles ne sont pas toujours moins chères. Dans notre reportage, on peut voir que cinq tranches de fromage sont vendues 14,80 euros au kilo, contre 13,95 pour le paquet de huit. Il est ainsi nécessaire de systématiquement comparer les prix au kilo.