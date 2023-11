VIDÉO - Temu : que cachent les prix ultra bas du site d'e-commerce chinois ?

Dans un rapport, le cabinet d'analyse américain Grizzly Research accuse Temu d'utiliser un "logiciel malveillant, espion et dangereux". Un rapport selon lequel l'application consulterait les photos et messages, et pisterait les déplacements des utilisateurs. "Nous priorisons la protection de la vie privée et sommes transparents sur nos pratiques de gestion de données", a aussitôt réagi Temu.

À quoi ces données serviraient-elles ? "Soit la plateforme les garde et les utilise pour elle-même, pour lancer des campagnes plus ciblées et avoir plus de demande, soit elle les revend à d'autres entreprises externes", explique Aurore Gayte, experte en données personnelles.

Une application controversée dans le viseur de la répression des fraudes. Une enquête sur Temu, dont les résultats seront dévoilés dans les prochaines semaines, est en cours.