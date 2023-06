VIDÉO - Destinations, budget... Ce que les Français prévoient pour les vacances d’été

Les Français ont envie de vacances et ça s'entend. Faire une croix dessus ? "Impossible", répond une mère de famille dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. "Le programme, ce sera une semaine de vélo au bord de l'océan atlantique, de Nantes à La Rochelle, et puis un peu de rando dans les Alpes au mois d'août. Tout est déjà hyper prévu, on a hâte que ça arrive", se réjouit de son côté un Parisien.

Selon une étude de Booking.com, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et la Nouvelle-Aquitaine sont les plus plébiscitées cette année par les Français, à la recherche de chaleur et de soleil. Toutefois, Paris se place une nouvelle fois à la première place des villes les plus recherchées par les voyageurs tricolores, tandis que Marseille fait son entrée dans le Top 10, suivie de près par Nice à la 11ᵉ place.