VIDÉO - Campings : à quoi correspond le nombre d'étoiles ?

Selon la Fédération des campeurs caravaniers et camping-caristes, plus de 200 éléments "qualitatifs et quantitatifs" sont pris en compte dans le processus d'attribution des étoiles, en sachant qu'une telle qualification est valable cinq ans. "Plus le camping répond à des critères, plus il obtient de points. En effet, les équipements et services permettent de comptabiliser des points et c’est en fonction du total obtenu que le camping est classé", détaille l'organisation.

En premier lieu, la taille des emplacements constitue un facteur déterminant. Il peut, par exemple, y avoir 100 emplacements maximum par hectare pour les sites une étoile, contre 70 par hectare pour les cinq étoiles. Autrement dit, plus on monte en gamme, plus l'usager a de l'espace. Viennent ensuite la propreté, l'accessibilité et la sécurisation des installations, les différents services proposés ou encore l'existence de certains types d'équipements.