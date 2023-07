VIDÉO - Vacances : les compagnies low cost plus que jamais plébiscitées

EasyJet, Transavia ou encore Ryan Air peuvent proposer de tels prix notamment car leurs flottes ne sont composées que d'un seul type d'avion, dans lesquels les sièges sont plus serrés. "On gagne sur l'efficacité, sur la maintenance, sur les pièces détachées", explique Bertrand Godinot, directeur France de la compagnie EasyJet. "On gagne sur le fait que le personnel est formé, et sur le fait que l'on a des taux de remplissage plus élevés. Dans un avion plus plein, le coût est réparti sur plus de passagers, et ça permet donc à chaque passager de payer moins cher", ajoute-t-il. Par ailleurs, la classe affaire n'existe pas et la taille du couloir est réduite pour permettre d'installer un nombre de sièges plus grand. Les services sont quant à eux facturés et, généralement, le seul bagage compris dans le prix du billet d'avion est un bagage cabine.