VIDÉO - Essence rationnée dans le Sud : ces automobilistes qui jouent avec la règle

Les forces de l'ordre y filtrent les entrées : les caducées, ces macarons pour les véhicules de médecin, font office de laissez-passer. Mais ici aussi, la police doit faire preuve de vigilance. "Quelques fois, on a les faux caducées, les faux imprimés, ou les caducées qui ont passé les dates : des personnes qui sont à la retraite, qui n'exercent plus mais qui ont encore le leur avec la date effacée", assure Lionel Sanchez, brigadier-chef au sein de la police municipale dePertuis. Les départements voisins prennent eux aussi des mesures. Dans le Gard et les Alpes-de-Haute-Provence, la préfecture a également décidé de limiter les ventes de carburants à 30 litres par véhicule cette semaine. Plusieurs stations-service des Bouches-du-Rhône vont par ailleurs également être réquisitionnées, et le remplissage des jerricans y est interdit de même que dans le Vaucluse, le Gard, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var