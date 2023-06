VIDÉO - Les rosés bordelais n'ont plus à rougir devant ceux de Provence

S'il a choisi de diversifier son activité avec le rosé, c'est parce que ce vin est plus rapide à produire que le rouge : "On a de plus en plus de périodes de sécheresse, il fait de plus en plus chaud à Bordeaux, et ça permet d'avoir des raisins qui sont plus aromatiques très vite, avec une belle fraicheur aromatique, une bonne acidité." Ensuite, le vin repose seulement trois à quatre mois dans des cuves. "C'est quelque chose qui se vend dans l'année (...), là où le rouge, c'est beaucoup plus long, 24, 36, voire 48 mois", indique-t-il.