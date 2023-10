Atacadão : que vaut l'enseigne discount brésilienne de Carrefour qui arrive en France ?

C'est un "cash and carry" que le groupe Carrefour souhaite développer dans l'Hexagone. Un hypermarché discount brésilien baptisé "Atacadão" ("achat en gros", en portugais) qui propose à la fois du "maxi discompte" et de la vente de gros. La transformation d'un hypermarché Carrefour en magasin 100% discount Atacadão est prévue en janvier 2024 dans la zone commerciale d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et, à juger les réactions des consommateurs dans le reportage en tête de cet article, elle est attendue. Cette arrivée "peut m'aider, car actuellement, c'est un peu dur à la fin du mois", assure l'un d'eux. "Vu l'inflation actuellement, acheter en gros et partager entre familles, ce n'est pas négligeable", déclare une autre.

Très en vogue au Brésil, à 9000 kilomètres de là, Atacadão consiste en une offre large de produits alimentaires et non alimentaires "à prix de gros" vendus directement sur palettes, à l'unité ou en gros conditionnement, à destination des professionnels comme des particuliers. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, décrit l'implantation du discounter comme "probablement la meilleure solution anti-crise". Et son développement comme l'une des priorités stratégiques du distributeur pour les prochaines années.