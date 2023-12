VIDÉO - La petite histoire... du tabouret tam-tam

C'est un tabouret qui est devenu incroyable objet culte. D'abord conçu pour les pêcheurs, Brigitte Bardot lui a donné un sacré coup de pouce. On souhaite vous raconter sa belle histoire.

Vous le connaissez forcément. Avec sa forme de sablier et ses couleurs attirantes, le tabouret tam-tam est devenu un objet culte. Il a été créé dans la commune de Nurieux-Volognat (Ain), où tout le monde a une histoire avec ce tabouret. "Ça représente mon enfance. Parce qu'on en avait à la maison et on les empilait tous", raconte une habitante.

Exposition à Paris

C'est avant tout un objet pratique composé de deux pièces identiques qui s'assemblent, s'empilent et se rangent. L'histoire a commencé en 1968. Il n'a fallu que quelques minutes à Henry Massonnet, le créateur, pour le dessiner. La production est lancée sans grande ambition, jusqu'à cette photo de Brigitte Bardot dans sa villa près de Saint-Tropez. Elle donne un tout autre destin à ce tabouret initialement destiné aux pêcheurs. "Immédiatement, les commandes ont afflué. Trois machines tournaient 24h sur 24 pour livrer des tam tam", raconte Gérard Dominioni, président de l'entreprise Stamp.

Jusque dans les années 80, il s'est vendu huit millions de tam-tam. Dans les pubs ou avec les célébrités, le tabouret joue les stars. Mais petit à petit, le succès s'essouffle. Quand une exposition sur le siège est organisée à Paris, le public se souvient de lui. Retrouvez les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.