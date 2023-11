VIDÉO - Prendre son iris en photo pour en faire un tableau, la tendance qui vous fait de l'œil

C'est un concept de décoration d'intérieur qui cartonne : réaliser des clichés de son iris pour en faire une œuvre d'art. Le 20H de TF1 se penche sur cette nouvelle tendance.

Dans un œil, on peut voir toutes les nuances, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et toutes les couleurs : du bleu, du vert, du bronze. C'est le mystère des yeux, le miroir de l'âme que, figurez-vous, on peut voir en grand, capturé en un cliché. C'est même désormais une mode. Le principe est simple : prendre les clichés d’un iris grâce à la macrophotographie et l’imprimer sur un support "de haute qualité", à la manière d'une photographie d’art. Un procédé notamment plébiscité par les familles qui peuvent, sur un même tirage, imprimer les différents iris de leurs membres.

C'est ce qu'ont fait Élodie, son mari et sa fille, qui ont emménagé dans une maison et l'ont décorée d'iris au mur. "Chez nous, c'est assez sobre, minimaliste, mais par contre, on a notre petite touche personnelle, fantaisiste et unique de nos yeux", explique-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Une image plus intime encore, dit-elle en louant ce "côté unique, personnel", que ses photos de mariage. Elle n'est pas un cas isolé, nombreux sont les curieux qui se laissent tenter par l'expérience.

"Découvrir la beauté et l'unicité de son iris"

Depuis deux ans, les iris s'affichent en grand sur tous les réseaux sociaux. Une tendance qui séduit même les touristes de passage dans la Capitale. Dans la boutique parisienne Iris Gallerie, où se rend notre reportage, les clients défilent, menton et front posés sur cet appareil. De façon très prosaïque, disons que c'est comme chez l'ophtalmo : la personne regarde l'objectif, un léger flash et quelques minutes sur un logiciel de retouche suffisent pour finaliser une décoration murale. "Ce que j'aime surtout, c'est de voir que j'ai des reflets bleus, comme mon père qui avait les yeux bleus", témoigne une cliente. Ces photos imprimées sur fond noir se veulent accessibles à tous : elles coûtent de quelques dizaines à quelques centaines d'euros, en fonction de la taille des clichés.

L'enseigne a déjà ouvert plus de 130 boutiques dans le monde et photographié plus d'un million d'iris. "L'aventure a démarré avec la rencontre du travail de Francis Giacobetti, un photographe qui a commencé le travail sur les iris dans les années 80", explique à TF1 Paul-Antoine Briat, co-fondateur d'Iris Gallerie. "Au départ, il a pris l'iris de ses proches avant de prendre celles de célébrités comme Barack Obama ou Serge Gainsbourg. Et nous, on s'est associés avec lui pour continuer ce travail-là, pour le grand public, pour permettre à chacun de découvrir la beauté et l'unicité de son iris".

L’iris est unique, comme une empreinte digitale. Mais rassurez-vous, les données très personnelles qu'il revêt, si elles sont prises en photo, demeurent inexploitables. "Vous ne pouvez rien faire à partir d'une photographie", assure Paul-Antoine Briat. "Il faudra vraiment l'œil en trois dimensions pour arriver à ouvrir une porte par exemple, ou déverrouiller un téléphone. Les portraits d'iris sublimés par le savoir-faire des photographes ne sont donc que des œuvres d'art."