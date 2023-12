VIDÉO - "Très énervés" : la colère des milliers de clients d'Habitat qui risquent de ne jamais recevoir leur commande

L'enseigne d'ameublement Habitat, placée en redressement judiciaire, sera fixée sur son sort le 28 décembre. Une très mauvaise nouvelle pour des milliers de clients qui avaient commandé et payé des meubles : seront-ils livrés ou remboursés un jour ? Le 20H de TF1 a recueilli plusieurs témoignages et sollicité une avocate.

Yoni Tordjeman est dépité. Il a reçu ce 20 décembre un mail lui indiquant le redressement judiciaire d’Habitat. En juillet dernier, il a commandé une table à 900 euros, idéale pour son salon, mais il ne la recevra jamais et ne sera sans doute jamais remboursé. "On est très énervés d'avoir été baladés, pris pour des idiots et volés comme ça. Habitat n'est pas une banque. On a placé 900 euros et on les a perdus", se désole-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Des salariés agressés

Comme lui, des milliers de clients se sentent floués. Ils l’expriment sur Internet. Alexandre, par exemple, dit : "Mince, mon nouveau lit ! Dormir par terre, c'est dur. 2 395 euros". Tandis que Marianne s'insurge : "Aucune visibilité, aucune date de livraison. Nous avons payé l'intégralité de la commande. Fuyez !", lance-t-elle. Astrid Nadolni, elle, a acheté en novembre dernier un meuble de salle de bain affiché à 650 euros. Depuis, plus aucune nouvelle, mais espère encore pouvoir sauver les meubles : "Évidemment, je suis lésée de l'investissement que j'ai fait. J'attends encore. Peut-être que je vais récupérer mon argent".

Selon une source proche du dossier, "près de 9 millions d'euros d'acomptes, selon de premières estimations", ont été versés par des clients pour l'achat de meubles et d'autres produits. Et leurs chances sont minces de récupérer leur commande ou leur argent en cas de liquidation, a estimé la même source. Depuis une semaine, les 25 magasins sont fermés, les salariés exercent leur droit de retrait, car certains "ont subi des menaces, des crachats, des insultes, des agressions" de la part de clients excédés, explique à l'AFP Ratiba Hamache, représentante CGT de l'enseigne. Certains allant jusqu'à "les attendre à la sortie des magasins".

Pour l'avocate Emma Leoty, spécialiste du droit de la consommation à Paris, il est peu probable qu’ils soient remboursés, ils ne sont pas prioritaires. "Il y aura d'abord des paiements potentiels effectués auprès de l'État, de l'Urssaf, des salariés. Est-ce que les consommateurs ont une chance de pouvoir obtenir un remboursement de leur commande ? Elle est minime", affirme-t-elle face à la caméra de TF1.

Il est toutefois conseillé de déclarer son litige auprès de l’administrateur judiciaire par courrier recommandé avec la preuve d’achat. Vous aurez deux mois pour le faire.