La production d'orange est affectée par une bactérie, transmise par un insecte vecteur, qui provoque une maladie mortelle pour les agrumes. Difficilement traitable, elle réduit le rendement des exploitations brésiliennes, également touchées par la sécheresse. Résultat, le secteur est en souffrance et peine à satisfaire la demande.

Elle est responsable de la flambée des prix des bouteilles de jus d'orange. Transmise par un insecte qui transporte la bactérie qui en est à l'origine, la maladie du dragon jaune, qui affecte les agrumes, se répand en Amérique du Sud et plus particulièrement au Brésil, d'où provient 85% de la production de cette boisson star du petit déjeuner.

Au sud du pays, Caio Freire, gérant d'une plantation qui exporte 8.000 tonnes d'oranges par an, se bat depuis des années pour préserver son exploitation, dont les fruits gâtés par la maladie, brunis et rabougris, jonchent les parcelles. Sans intervention

les orangers finissent complètement secs et ravagés, déplore Caio Freire dans le reportage du 20H ci-dessus. Mais le traitement contre la maladie est peu efficace. À force de pulvérisations du produit censé repousser les insectes porteurs de la bactérie incriminée, ceux-ci s'adaptent et résistent de mieux en mieux. Il faut donc très souvent arracher les arbres touchés, pour stopper la contamination.

Les producteurs d'oranges se voient par ailleurs confrontés à un autre problème tout aussi sérieux : la sécheresse. Le Brésil fait face à des épisodes de chaleur extrême, de plus en plus fréquemment. Le record de chaleur a d'ailleurs été battu à Rio il y a quelques mois, où le mercure a atteint 58°C. Une difficulté à laquelle Caio Freire doit également faire face. "Regardez ces orangers. Ils sont tout secs. Les feuilles sont en train de se dessécher et se replient sur elles-mêmes. Les oranges aussi se dessèchent, elles deviennent toutes molles", regrette-t-il en désignant les arbres concernés à la caméra de TF1.

Dans ces conditions, il est impossible pour les producteurs d'oranges de produire autant de fruits qu'avant et ainsi, de faire face à la demande. Les récoltes sont historiquement faibles, 30% au-dessous de leur rendement normal. Il devrait donc manquer un milliard de litres, soit presque deux fois la consommation française. Et logiquement, les prix explosent : la tonne d'oranges est passée de 650 euros en 2022 à 900 euros en 2024. Elle pourrait même dépasser les 1300 euros dans les prochaines semaines. Le prix du jus d'orange dans nos supermarchés hexagonaux ne devraient donc pas diminuer à court terme.