Si, en tant que particulier, vous voulez changer de fournisseur de gaz ou d'électricité, il ne vous en coûtera rien. En revanche, pour les professionnels, les artisans ou les copropriétés, les opérateurs peuvent infliger de très lourdes pénalités. Le JT de TF1 vous l'explique dans ce reportage.

Douche froide pour les habitants de cette copropriété de 90 appartements en région parisienne. Face à l’envolée des prix du gaz et de l'électricité, leur syndic avait entrepris, il y a un an et demi, de changer de fournisseur. "Nous avions un écart de l'ordre de 50.000 euros. Fort logiquement, on est allé aller vers le moins cher pour des propositions équivalentes en durée", explique à TF1, dans le reportage du JT à voir en tête de cet article, Franck Tajiri, président dudit syndic et administrateur de biens de l'agence immobilière LMHT à Sèvres (Hauts-de-Seine), pensant alors faire une bonne affaire.

Sauf que, quelques mois plus tard, une mise en demeure les invite à régler une somme de... 69.248,46 euros, "au titre des frais de résiliation". Plus de la moitié des litiges, soumis ces deux dernières années au Médiateur national de l’énergie, concerne directement ce type de frais.

Si le client s’en va avant l’échéance prévue, le fournisseur subit une perte. Frédérique Feriaud, directrice générale des services du Médiateur national de l’énergie

La pratique est légale : ces frais de résiliation, prévus dans les contrats, concernent spécifiquement les copropriétés, les artisans et les entreprises. "Pour moi, c’est une forme de racket moderne", lâche Franck Tajiri dans un rire jaune. En l’occurrence, ce sont les propriétaires qui devraient s’acquitter de plusieurs centaines d’euros chacun afin de les régler. Mais pour les artisans et les petites entreprises, ces pénalités mènent parfois à la faillite. En particulier les plus énergivores, comme les boulangeries. "Nous ne sommes pas des spécialistes de l’énergie. C’est très compliqué. Chacun des opérateurs parle avec des unités différentes, les prix varient d’une époque à une autre, on nous dit que si on ne signe pas le contrat, dans le climat de guerre, il risque d’être encore plus cher ensuite", témoigne Éric Teboul, fondateur de la chaîne de boulangeries Chez Meunier.

À quoi correspondent ces frais de résiliation ? Et pourquoi les fournisseurs d'énergie les réclament-ils ? "Quand un client s’engage sur une certaine durée, eux-mêmes se couvrent en se réapprovisionnant en gaz et en électricité. Donc si le client s’en va avant l’échéance prévue, le fournisseur subit une perte", répond à TF1 Frédérique Feriaud, directrice générale des services du Médiateur national de l’énergie. Lequel recommande aux syndics et aux entrepreneurs de bien lire les conditions générales de vente, parfois noyées au milieu de quinze pages de contrats. Et demande au gouvernement que les très petites entreprises (TPE) soient exonérées de ces frais, comme le prévoit déjà l’article L. 224-15 du Code de la consommation pour les particuliers.