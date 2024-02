Voiture électrique : combien coûtent les modèles les moins chers ?

Le Renault Scenic électrique a remporté lundi le titre de "voiture de l'année" décerné par la presse européenne, mais il vaut 40.000 euros. La mère des batailles se joue sur un autre créneau, celui des voitures d'entrée de gamme. Le 20H de TF1 fait le point sur cette guerre des prix.

La nouvelle Renault 5 100% électrique, dévoilée mardi au salon de Genève, coûtera 25.000 euros, et même 21.000, grâce au bonus écologique. Fabriquée en France, elle se veut abordable financièrement. Car pour séduire leurs potentiels clients, les constructeurs se livrent une féroce bataille.

Citroën affiche sa nouvelle C3 électrique à 19.300 euros, grâce au bonus de l’État, mais aussi à une fabrication en Slovaquie et à une batterie sans cobalt, un peu moins performante. Elle a une autonomie d'environ 200 kilomètres et une capacité de recharge rapide, comme sur la Renault. D'autres constructeurs, eux, économisent là-dessus. C’est le cas de Dacia. Son petit modèle de Spring ne bénéficie plus du bonus écologique. Il est fabriqué en Chine, et la recharge rapide est une option pour que le prix reste sous les 20.000 euros. "Le kilométrage moyen d'utilisation d'une Spring, c'est 31 km par jour, alors pourquoi aller mettre des options coûteuses ?", fait valoir face à notre caméra Denis Le Vot, directeur général de Dacia.

Pour l'instant, les deux principales marques de voiture fabriquées en Chine, BYD et MG, ne proposent pas de petite électrique, mais cela ne saurait tarder avec des prix cassés. À l'avenir, MG réfléchit à proposer une citadine électrique avec pour objectif de "rester quinze à 20% moins cher que la concurrence". Et cela malgré un transport de voitures par cargo. D'ailleurs, le premier navire spécialement construit par cette marque chinoise a accosté en Europe. La guerre des prix ne fait que commencer.