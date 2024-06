Les voitures électriques chinoises, largement subventionnées par Pékin, sont vendues à des prix imbattables. Mais la commission européenne veut leur imposer des droits de douanes dès le mois de juillet. TF1 vous explique.

Pour sa nouvelle voiture électrique, le client d'une concession auto qui témoigne dans le reportage de TF1 ci-dessus veut acheter une marque chinoise. Et il a une bonne raison : "Elle est la moins chère là maintenant sur le marché, et c'est très fiable apparemment". Mais à partir du mois de juillet, son véhicule pourrait coûter 12.000 euros de plus. En cause, des taxes douanières que souhaite appliquer Bruxelles sur les véhicules fabriqués en Chine. De quoi faire arrêter son choix à notre client : "Je vais acheter aujourd'hui, avant qu'ils taxent !".

Un autre modèle, le plus vendu, risque aussi de coûter bien plus cher. Le concessionnaire parisien chez qui s'est rendue notre équipe a fait le calcul : "La MG4, qui est un véhicule 100% électrique, démarre au prix de 29.990 euros. Avec l'augmentation, celle-ci augmentera jusqu'à 38.390 euros".

Pour l'heure, les véhicules fabriqués dans des usines chinoises sont taxés à hauteur de 10%. Ces droits de douane pourraient passer à 38% pour le groupe propriétaire de MG Motor, de 20% pour Lynk & Co et un peu plus de 17% pour BYD, comme l'a annoncé Bruxelles cette semaine.

TF1

Des taxations différentes car certaines marques n'ont pas coopéré lors d'une enquête menée par la commission européenne sur les subventions accordées aux constructeurs chinois. Une technique jugée déloyale par Bruxelles, qui veut donc protéger les constructeurs européens.

Avec les nouvelles taxes, les prix des véhicules français deviendraient moins chers, comme le montre l'exemple ci-dessous :

TF1

Mais ce ne serait pas le seul bénéfice pour les constructeurs européens. "Ça leur donne un temps de respiration pour pouvoir d'abord résister mieux à court terme à la concurrence, et puis une incitation aussi à investir pour réduire les coûts, être plus innovants", souligne dans notre reportage Elvire Fabry, chercheuse en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Actuellement, une voiture électrique sur quatre vendue en France est chinoise.