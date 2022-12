VIDÉO - Chapardage dans les supermarchés : des antivols sur la nourriture au Portugal

Comme près d'un Portugais sur cinq, Bruno vit désormais sous le seuil de pauvreté avec moins de 554 euros net par mois. Ce père de deux enfants s'en remet à des associations caritatives. Près de 250 familles viennent chercher de l'aide, un chiffre en constante augmentation. "On accueille beaucoup plus de monde, et de nouveaux profils. Des familles de la classe moyenne qui avant n'avaient jamais fait appel à nous", explique une bénévole. Le Portugal est l'état membre de l'Union européenne où le taux de pauvreté a le plus augmenté en un an.