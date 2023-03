Résilier vos abonnements sera bientôt plus facile

"Aujourd'hui, on lève un obstacle pour le consommateur", se réjouit l'association de consommateurs. Car, à partir du 1er juin, les choses vont changer. C’est à ce moment-là qu’entrera en vigueur le nouvel article du Code de la consommation acté en août 2022. Il précise : "Lorsqu'un contrat a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité".

Les professionnels auront donc l'obligation de proposer à leurs clients une résiliation aussi facile que l'inscription pour en finir avec la paperasse. Cette nouvelle loi devrait permettre de résilier ses contrats en ligne avec un bouton "Se désabonner", clairement identifié et facile à trouver, en trois clics maximum. Attention toutefois aux petites lignes de fin de contrat : si l'abonnement avait une durée d'engagement minimale, il faudra attendre la fin pour le résilier sans frais.