Restos universitaires : des assiettes vraiment plus chères et moins garnies ?

Chaque plat doit répondre à un grammage bien précis, élaboré avec des nutritionnistes. "Le protocole, c'est celui-là : pour chaque produit, le grammage est précisé et les agents le respectent lors de la fabrication", explique une responsable du Crous de Rennes. Et s’il y a plus de repas végétarien, ce serait pour répondre aux demandes des étudiants et éviter les ruptures de stocks sur la dinde ou le bœuf, par exemple. "Il n'y a aucune consigne de restriction des quantités", assure la responsable du Crous.

Ce qui alimente le doute de certains syndicats étudiants, c’est qu’en ce moment, les Crous font face à une très forte affluence : +30% depuis la rentrée. Ils subissent aussi la hausse du prix de l’énergie et l’inflation. "Il y a encore deux ans, avant la crise Covid, on était autour de 1,65 euro pour un plat complet par personne. Aujourd'hui, on est sur une base de 1,92 euro par assiette, et là, c'est le Crous qui prend la différence à sa charge", explique un responsable du Crous de Versailles.