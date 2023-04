VIDÉO - La recette du succès des fast-foods, qui cartonnent même en période d'inflation

Dernier ingrédient du succès, la diversité de l'offre. Fast-food ne veut plus simplement dire "sandwich". Comme Pokawa, qui propose une spécialité d'Hawaï. Des bols composés de riz, poisson et crudités, et ça marche ! "Au fur et à mesure des années, on ouvre de plus en plus de restaurants. En 2022, on a ouvert 44 restaurants. Et en 2023, on en prévoit encore 30", indique Maxime Buhler, co-fondateur et directeur général de Pokawa.

Et ils ne sont pas les seuls. En seulement un an, près de 2000 nouveaux établissements de restauration rapide ont ouvert en France.