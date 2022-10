Retour à la normale dans les stations : des prix enfin raisonnables ?

La preuve, au plus fort des blocages, le 11 octobre, alors que 30% des stations manquaient de carburant, le gasoil a atteint un pic à 1,97 euro le litre. Une hausse qui s’explique aussi par des achats de carburant réalisés à l’étranger, bien plus cher que celui produit en France. Pour autant, un retour à la normale ne veut pas dire baisse immédiate. D’autant plus que le 15 novembre, l’aide du gouvernement passera de 30 centimes de réduction par litre à seulement 10.