Réveillon : foie gras végétal, dinde sans viande, bûche sans œufs... Saurez-vous démêler le vrai du faux ?

Tous vos sens vont être bouleversés, à commencer par votre vue. Ne vous fiez pas ce que l'on vous montre, malgré les apparences le foie gras, le rôti de dinde et la pâtisserie présentés dans ce reportage du 13H de TF1 n'en sont pas. Mais de quoi s'agit-il ? Pour tenter de le découvrir, il faut franchir la porte du restaurant "42 Degrés" du chef Fabien Borgel, situé dans le 9ᵉ arrondissement de Paris, dont la spécialité est la cuisine végétale.

"Je trouve que le trompe-l'œil est assez réussi. Ça me bluffe à chaque fois", s'enthousiasme-t-il devant son faux foie gras. Ce qui l’anime en cuisine, "c'est surprendre, faire découvrir, et gustativement parlant, on part sur d’autres goûts, donc c’est génial", se ravit le chef Borgel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est réussi.