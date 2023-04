VIDÉO - Revendre ses vêtements : tout le monde s'y met !

La seconde main convainc de plus en plus, et les professionnels eux aussi l'ont bien compris. Pour trouver des trésors dans une friperie, il faut s'armer de courage. Chaque semaine, de nouveaux vêtements sont mis en vente. Le prix est unique et change quotidiennement. De 4,50 euros le premier jour, jusqu'à 95 centimes le dernier pour les fripes restantes. Comment parviennent-ils à de tel prix ? C'est ce à quoi répond le reportage de TF1 en tête de cet article.