VIDÉO - Gare aux contrefaçons sur les marchés d'été

Sur un marché, au milieu des produits locaux et artisanaux, on aperçoit des vêtements et des sacs affichant des logos de marque à des prix défiant toute concurrence. En 2022, environ 11,5 millions d'articles contrefaits ont été saisis dans l'Hexagone. Ce qui représente une hausse de 27% de plus qu'en 2022.