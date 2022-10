Ristourne à la pompe : une prolongation bienvenue

À quelques jours des vacances de la Toussaint où vous bénéficierez encore de ces ristournes, Clara s’est organisée pour limiter ses trajets en voiture. "On part moins loin. On utilise le train quand on peut", confie-t-elle. Le carburant reste parfois difficile à trouver. Dans certaines régions, des produits de contrebande sont vendus à plus de trois euros le litre. C'est impensable pour les automobilistes rencontrés ce lundi matin. La remise gouvernementale ainsi que celle de Total se prolongeront jusqu’à mi-novembre.