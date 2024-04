VIDEO - Rouen : voici le premier car au monde à rouler à l'hydrogène

À Rouen, pour la première fois au monde, un car équipé d’un moteur diesel, a été transformé pour pouvoir fonctionner à l’hydrogène. Il a effectué son premier trajet ce 22 avril avec des voyageurs à son bord dans le cadre d'une expérimentation lancée par la région Normandie. Voyageurs et chauffeur semblent conquis.

C’est une première mondiale. Dans le cadre d'une expérimentation lancée ce lundi 22 avril par la Région Normandie, un car alimenté par de l’électricité et de l’hydrogène a effectué son premier trajet entre Rouen et Evreux avec des voyageurs à son bord. Pour le moment, il est le seul en circulation, et roule à une fréquence de trois jours par semaine. "Par rapport à un car thermique ce car ne va rejeter que de la vapeur d'eau et va économiser l'émission de 50 tonnes de CO2 par an sur cette ligne", explique, à son bord, dans le reportage en tête de cet article, Amandine Allard, directrice clients chez "Transdev Normandie".

L’utilisation de l’hydrogène permet surtout de gagner en autonomie, 200 kilomètres de plus qu’en électrique seule. Romain, qui conduit des car depuis 26 ans, est déjà conquis. "Reposant parce que c'est beaucoup plus agréable, le bruit en moins c'est un gros gain", explique-t-il.

Mais ces bus à hydrogène sont-ils sûrs ? La question se pose alors qu'ailleurs en France, des incendies se sont déclarés dans des véhicules qui testaient d’autres systèmes d’énergie, comme des moteurs biométhane en région parisienne. Pour tenter de les éviter, l’hydrogène étant inflammable, des dispositions ont été prises. "Il existe des thermofusibles en tête de bouteille qui permettent en cas de surchauffe à proximité d'évacuer l'hydrogène rapidement ", rassure Alexis Rambaud, chef de projet chez "IBFH2".

L’expérimentation est prévue jusqu'en 2026. La région pourrait alors décider de convertir d’autres véhicules de sa flotte à l’hydrogène.