"Route Natinale": le blues des petits commerçants

Dans cette ville de l'Aisne, la situation se dégrade pour beaucoup. C'est le cas notamment des bouchers. Le lendemain, nous avons rendez-vous avec David Mousselle. Cette primeur a dû renoncer à sa boutique cet été. Désormais, il livre ses fruits et légumes directement à des cantines et à des entreprises. Au marché de gros près de Lille, après la sécheresse et avec la crise énergétique, les commerçants se font de plus en plus rares dans les allées.