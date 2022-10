Route Nationale : ce que représente le supermarché pour les Français

À Langeac en Haute-Loire, trois enseignes cohabitent. Les clients ont pris l'habitude de jongler chaque semaine entre plusieurs supermarchés. Rester bon marché, c'est la priorité absolue, y compris pour l'essence. Et même quand on est le seul supermarché à être approvisionné cette semaine. D'autant que parmi les 700 clients quotidiens, certains font plus de 30 km pour venir.