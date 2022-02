Route Nationale - Épisode 4 : Jamais sans ma voiture

Nous reprenons la route. La nuit tombe et il se fait faim. À Orville, se trouve un restaurant routier. Nous nous invitons à la table des chauffeurs poids lourd. Au menu des conversations, la feuille de paie trop courte. Pour eux, le coupable serait l'Europe qui tirerait le salaire vers le bas. Le lendemain à Montargis, retour au garage. Nicolas est un mécanicien qui aime son travail et qui y réfléchit. Partisan d'une économie plus locale, il n'est pourtant pas convaincu par l'écologie politique. Des voitures conçues pour durer, des politiques de transport à long terme et des normes qui ne tiennent plus d'un quinquennat. Voilà finalement ce que réclament aujourd'hui beaucoup d'automobilistes.