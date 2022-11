Ruptures de stock : quels sont les grands absents des rayons des supermarchés ?

À l'approche des fêtes de fin d'années, certains produits disparaissent de plus en plus les rayons des supermarchés et hypermarchés français. Dans un contexte général d'inflation, de flambée des prix de l'énergie et de la guerre en Ukraine, le taux de rupture en magasin des produits de consommation, tous secteurs confondus, est à la hausse.

Ce taux s'élève à 5,6% sur les quatre dernières semaines, soit 1,5 point de plus par rapport à la même période l'an passé, estime le dernier baromètre NielsenIQ pour LSA, publié ce vendredi 25 novembre. Des ruptures à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 50 ans, et qui représentent un manque à gagner brut de "4,5 milliards d'euros en hypermarchés et supermarchés sur une année pleine", évalue l'analyste, qui révèle quels sont les produits les plus touchés par ce phénomène.