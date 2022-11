S'abonner à un restaurant : la bonne recette pour manger varié et moins cher

Vous avez sans doute un abonnement pour le gaz, un autre pour Internet, un troisième pour le téléphone. Mais auriez-vous pensé à vous abonner à votre restaurant préféré ? Dans une brasserie lyonnaise, cela coûte 5,90 euros par mois pendant un an. Cela vous donne droit à moins 70% sur les boissons et moins 40% sur les plats. "C'est limite 50% d'économie sur tout ce qu'on mange, ce qu'on consomme. C'est exceptionnel" ; "On en profite. On économise. Ça nous permet de manger correctement et pour pas cher, surtout par les temps qui courent" ; "Des bières à trois euros, des tapas, on peut se faire plaisir même en étant étudiant", affirment les clients.