VIDÉO - Vente à perte de carburant à partir de décembre : la grande inquiétude des petites stations

Pour nombre de grandes surfaces, le carburant est un produit d'appel. Ce qui signifie que le client vient faire le plein d'essence et, au passage, son plein de courses. Les petites stations-service, elles, ne peuvent compter que sur le carburant pour gagner leur vie. "Si je vends à perte, je travaille pour rien. Je fais douze heures par jour, six jours et demi par semaine, pour des clopinettes. Ils sont complètement à côté de leurs pompes", explique Frédéric Blosse, garagiste et pompiste à Metz (Meurthe-et-Moselle).