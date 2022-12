Diète entre Noël et le Nouvel An : est-ce vraiment bon pour notre corps ?

La digestion du repas de Noël vient à peine de se terminer, que l'idée d'une diète vous effleure peut-être l'esprit. À quelques jours du prochain réveillon, certains décident en effet de faire un court régime pour contrer les méfaits des excès lors de ces repas souvent bien riches. Les vidéos fleurissent sur Internet à ce sujet, et chacun a ses propres astuces. "Moi, je saute des repas. Enfin, je prends par exemple un yaourt à un repas", explique ainsi une passante. "On réduit un peu les calories, on mange plus de salades", assure de son côté un père de famille.