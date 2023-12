VIDÉO - Noël : les bons plans pour un beau sapin à petit prix

Comment trouver un sapin de Noël pas cher ? Beaucoup de promotions et bons d'achat sont actuellement proposés en magasin. Mais le mieux est d'aller chercher son arbre directement à la ferme.

Emmitouflé sous plusieurs couches de vêtements, un couple est venu choisir son sapin de Noël chez un producteur. Ils le voulaient robuste, mais pas trop grand, expliquent-ils dans le reportage en tête de cet article. Alors pour être sûr de le trouver, ils sont allés le chercher directement dans le champ. Coupé sous leurs yeux, leur arbre de Noël ne leur coûtera que 20 euros. Ils l'auraient payé presque le double en magasin.

"On veut quelque chose de naturel"

Dans le champ de Jérémie poussent 40.000 sapins. L'an dernier, il en avait vendu plus de 2000. Une acheteuse nous explique son choix : "On aime bien faire marcher le local, tout simplement. Et puis parce qu'on veut quelque chose de naturel".

Mais pour tous ceux qui vivent loin des producteurs, les grandes surfaces et les sites de ventes en ligne proposent régulièrement des promotions pour économiser jusqu'à 35 euros sur son sapin. Dans une jardinerie par exemple, on propose des bons d'achat. Marie-Christine a craqué pour un arbre en pot, économique car elle pourra le replanter pour l'année prochaine. Il existe même des sapins en pot qu'on loue pour le mois avant de le rendre.

Mais l'argument financier n'est pas le seul critère pour les clients. Entre l'odeur et la durabilité, il faut souvent choisir. "Pour un sapin qui dure longtemps on va partir sur du Nordmann, une variété sûre et qui garde ses épines le plus longtemps, explique Hélène Schillack, manager pépinière au Botanic de Fèves (Moselle). Après pour l'odeur ça va être l'épicéa". Une fois chez soi, il faut veiller à garder son sapin loin du chauffage et ne pas hésiter à l'arroser pour être sûr qu'il soit beau le jour de Noël.