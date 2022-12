Sapins de Noël : comment les magasins se livrent une guerre des prix

Vous l'observez de longues minutes : ses épines, sa couleur ou sa taille. Et cette année, il y a un autre détail : son prix. Acheté en moyenne 30 euros en 2021, le sapin naturel coûte 35 euros cette année, jusqu'à 15 % de plus, suffisant pour décourager certains clients. Supermarchés, jardineries, magasins de mobilier... Tous se livrent bataille pour proposer l'offre la plus alléchante. Par exemple, chez Auchan à Brétigny-sur-Orge, la bûche est offerte ainsi qu'un bon de réduction sur le magasin de 10 euros.