Saucisson : industriel ou artisanal, comment reconnaître un bon produit

Chez Emmanuel Chavassieux, artisan charcutier connu pour la qualité de ses produits, la recette est simple : du jambon, 12% de lard, du sel, du poivre et aucun conservateur. On le met ensuite dans du boyau, la peau du saucisson. Dans son établissement, il est naturel. Mais la majorité des industriels utilisent du boyau à base de collagène ou de plastique. Moins chers et résistants, ils ne sont pas dangereux pour la santé.