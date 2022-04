Scandales sanitaires : les rayons chocolats et pizzas boudés

Comme chaque année, Bruno et sa mère viennent acheter les œufs de Pâques pour toute la famille. Quels chocolats vont-ils choisir ? Entre eux, le sujet n'a jamais fait autant débat. Suite aux scandales successifs sur ces produits alimentaires, ils hésitent et restent méfiants. Les produits contaminés ont beau avoir été retiré des rayons, les clients n'ont plus confiance. Ils ont passé sous d'autres marques cette année.