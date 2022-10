Se faire plaisir avec des plantes à petits prix

Le dernier bon plan, moins répondu mais tout aussi intéressant, sont les lycées horticoles. Nous sommes à Villars (Loire), où 170 lycéens apprennent à produire des plantes, mais aussi à les vendre, ici aussi à prix coûtant. Manuel y vient pour la première fois et il n'est pas déçu. "Très bien conseillé et bien accueilli aussi. Il y a un panel de choix et de couleurs, c'est magnifique", rapporte-t-il.