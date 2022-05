Se marier sans se ruiner : c’est possible !

Le moment est solennel et le choix immédiat. Ce sera la robe de mariée de Breanna Melville pour se marier en 2023. Sa particularité, elle a déjà été portée. Elle est donc beaucoup moins chère qu'une robe neuve. Elle veut faire des économies en vue d'acheter une maison plus tard au lieu de dépenser trop pour la fête. Pour cette robe d'occasion, elle économisera ainsi 450 euros. Et elle pourra même la revendre après son mariage si elle reste en bon état.