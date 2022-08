Sécheresse : des villes coupent l'eau du robinet

Depuis plusieurs semaines, la commune de Seillans manque d’eau. Six à huit fois par jour, des camions-citernes viennent remplir les réservoirs. La consommation est limitée à 150 litres par jour et par personne. Pour ceux qui ne respectent pas les règles, la sanction, c’est la pose de ce limiteur de débit sur leur compteur. Jean-Michel s’est ainsi vu imposer un limiteur pendant une semaine à cause d’une fuite non décelée. Désormais, il surveille quotidiennement sa consommation.