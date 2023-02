VIDÉO - Sécheresse : quelques astuces pour réduire sa consommation d'eau et faire des économies

Autre exemple à Grenoble (Isère), où une entreprise a créé un pommeau lumineux à débit réduit, qui change de couleur tous les 10 litres en fonction du niveau d'utilisation : vert pour une douche courte, puis bleu et enfin rouge. "Il se met à clignoter à 40 litres, ce qui est nettement assez pour se laver, se rincer, se savonner", précise Gabriel Della-Monica, fondateur et président de Hydrao.

Au prix de 79 euros, l'innovation permet, selon son fabricant, d'économiser jusqu'à 130 euros par personne et par an. "Le débit est beaucoup plus faible, tout en gardant le même confort", nous assure le chef d'entreprise, test à l'appui.