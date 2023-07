VIDÉO - Pourquoi l'eau du robinet coûte-t-elle plus cher en été ?

Il y a quelques années, ce couple vivant à Fouesnant (Finistère) n’aurait pas imaginé devoir autant faire attention à sa consommation d’eau. "On ne se rendait pas compte avant", dit l'homme interrogé dans le sujet ci-dessus. "On se rend compte maintenant que le confort, ça finit par coûter cher", note-t-il.

C'est en été que l’eau devient effectivement plus chère dans leur commune. Son prix augmente de plus d’un tiers par rapport à l’hiver. La raison ? L’afflux touristique et un traitement de l’eau plus compliqué. "Dans les 5 ans à venir, ce sera une augmentation de 50%", prévient dans le sujet Roger Le Goff, maire de Fouesnant et président de la Communauté de communes du pays fouesnantais (CCPF). Le Camping de Kerscolper accueille plus de 600 touristes par jour l’été. L'année dernière, l’eau représentait déjà un coût de 22.000 euros à l’année. Pour l'année 2023, le gérant, Martial Jahouel, s’inquiète de la facture qu’il va recevoir : "L'eau, c'est un trésor maintenant", dit-il, craignant de devoir augmenter les tarifs.