VIDÉO - Seine-Saint-Denis : à la découverte des trésors des puces de Saint-Ouen

Les puces de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ont été créées au 19e siècle quand les chiffonniers ont été chassés du centre de Paris. Aujourd'hui, il y en a pour toutes les envies et pour toutes les bourses.

Il regroupe la plus importante concentration d'antiquaires et de brocanteurs du monde. Le marché aux Puces de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, attire chaque année plus de cinq millions de visiteurs. L'occasion pour de nombreux curieux et touristes étrangers de trouver de véritables trésors, dans ce site qui s'est développé dans les années 1870. Un marché âgé de plus de 150 ans qui est apparu alors que, chassés de Paris, les récupérateurs sont venus s'installer de l'autre côté des "fortifs".

Mais les puces de Saint-Ouen ne prendront leur forme actuelle qu'en 1885, lorsque la ville décide d'assainir le quartier et demande aux marchands de s'acquitter d'un droit pour vendre leur marchandise. Les premières baraques y seront construites en 1918, lorsque Romain Vernaison obtient la concession du terrain qui porte encore son nom et décide d'y construire des cabanes préfabriquées pour les louer à 150 brocanteurs.

Aujourd'hui, les Puces sont le cinquième site touristique de France et le marché se tient tous les samedis, dimanches et lundis. Sept hectares forment ce petit monde, précise le site officiel du marché, qui est à ce jour constitué de 12 marchés couverts (Antica, Biron, Cambo, Dauphine, l’Entrepôt, Jules-Vallès, Malassis, le Passage, Paul Bert et Serpette, l’Usine et Vernaison), de cinq rues commerçantes Pucières (Rue Jules Vallès, Rue Lecuyer, Rue Paul Bert, Rue des Rosiers et l’Impasse Simon) et de déballage marchand sur les trottoirs. Autant d'occasion de découvrir les trésors que recèlent ces Puces historiques et à découvrir dans le reportage en tête de cet article.