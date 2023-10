VIDÉO - Les baguettes désormais moins salées pour votre santé, mais qu'en disent vos papilles ?

Un petit quelque chose a changé dans votre pain, mais avez-vous senti la différence ? Désormais, les pains ordinaires et spéciaux contiennent environ 10 % de sel en moins. Si le changement paraît minime, y a-t-il un réel bénéfice pour notre santé ? "Le fait d'abaisser cette consommation en sel, même de façon minime sur les chiffres quand on regarde statistiquement, cela va avoir un effet sur votre pression artérielle et donc on aura moins d'entrées en pathologie en hypertension artérielle", selon le docteur Faïza Bossy, médecin généraliste et nutritionniste.