VIDÉO - Services entre particuliers : petits travaux, grosses économies

Christelle accueille Brice pour la première fois à son domicile pour une tonte de pelouse, comme on le voit dans le reportage du 13h de TF1 en tête de cet article. Tondeuse, coupe-bordure et soin du détail, la prestation proposée par le jeune homme n'a guère à envier à celle d'un professionnel. Pourtant, Christelle et Brice sont deux particuliers, entrés en contact via une plateforme spécialisée de "jobbing", sur laquelle des Français proposent leurs services dans différents domaines.