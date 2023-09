VIDÉO - "Si je vends à perte, je travaille pour rien" : les petites stations-service s'insurgent

Mais revendre le carburant volontairement au-dessous de ce qu'il coûte est un pari que ne peuvent pas se permettre les petites stations. "Je travaille déjà pour pas grand-chose", nous explique le garagiste pompiste Frédéric Blosse, "si je vends à perte je travaille pour rien, je fais douze heures par jour, six jours et demi par semaine, pour des clopinettes". S'il ne baisse pas ses tarifs, il ne pourra pas rivaliser avec les prix cassés que pourront pratiquer librement les grandes enseignes, et on risque d'assister à une "évasion importante de clientèle", prédit Francis Pousse, le président de la fédération des stations-service indépendantes. Les petits distributeurs demandent au gouvernement un coup de pouce pour compenser leur probable perte de chiffre d'affaires.