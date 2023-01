Sicile : l'orange sanguine, l'or de l'Etna

Plus de 70% de la production italienne provient de Sicile. Elle part ensuite sur le continent et par camions entiers dans tous les pays d'Europe. L'Italie est le deuxième pays européen producteur d'orange, juste derrière l'Espagne et s'est fait une spécialité du jus d'orange sanguine. Un jus obtenu, non pas par pressage, mais par extraction. Une grosse paille introduite dans l'orange permet d'extraire le jus et de restituer parfaitement son goût.