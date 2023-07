VIDÉO - Silencieux, lumineux et spacieux : découvrez l'hypermarché zen

Le souci du détail est partout, mais celui que l'on remarque le plus, c'est le silence, par rapport à un hypermarché classique. Une fois arrivés en caisse, vous ne verrez là non plus aucun de ces produits que l'on vous propose habituellement d'acheter en dernière minute. Les rayonnages sont aussi très réfléchis. Les étagères sont en verre, et trois fois plus fines que d'ordinaire, une technique qui met le produit en valeur.

Le tout donne une mise en évidence colorée des produits, et de grands espaces pour circuler. Derrière ces choix, une philosophie plus commerciale qu'il n'y paraît. "Quand vous donnez au client l'opportunité de faire ses courses calmement, il prendra un peu plus le temps de le faire, (...) et certainement, il achètera plus", admet le directeur commercial. L'absence d'affichage, d'ailleurs, désoriente un peu les consommateurs, bien obligés de chercher eux-mêmes les produits... et d'en passer par ceux qu'ils ne cherchaient pas. Cet hypermarché "zen" fait partie des trois plus gros chiffres d'affaires nationaux de l'enseigne.