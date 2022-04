Smartphones : bientôt le chargeur universel ?

Nous avons demandé à Corentin Béchade de nous sortir ses chargeurs. Difficile de s’y retrouver. L’Europe a décidé d’en finir avec ces piles de câble et veut imposer une fiche universelle. Fini mini-usb, câble lightning et autre micro-usb, le grand vainqueur est l’USB-C. Bonne nouvelle pour Corentin. Il n’est plus question pour lui d’acheter de chargeur différent et surtout “ça permet de partir en vacances avec une simplicité d’esprit qui est de dire : j’ai un chargeur qui peut tout charger”.