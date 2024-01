Smartphones, les pièges du low cost

REPORTAGE – Plus d'un téléphone portable sur cinq vendus dans le pays est reconditionné. Son prix est 20 à 50% moins cher qu'un neuf. Cet achat n'est pas sans risque. Certains smartphone se révèlent défectueux.

Pour Véronique, pas question de remplacer son téléphone portable cassé par un modèle neuf. Chez YesYes, en plein centre-ville de Caen, elle va pouvoir choisir un appareil d'occasion remis en état, un reconditionné vendu 20 à 50% moins cher que le même en neuf. Tous les téléphones qui y sont vendus ont été testés, et si besoin, réparés par les techniciens de la société. Ils sont présentés au client comme des bijoux sur leur plateau noir, dans une boutique flambant neuve.

Comme pour un appareil neuf, la garantie est de deux ans. La boutique ne propose que deux marques, qui représentent la quasi-totalité du marché reconditionné, Apple et Samsung. On peut trouver l'iPhone 14 pro à 829 euros, 500 euros de moins que neuf, ou le Galaxy S22, deux fois moins cher qu'à sa sortie il y a deux ans.

Aujourd'hui, un téléphone sur cinq vendus en France est un reconditionné. Trois millions d'appareils l'année dernière, c'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Un marché annuel de plus d'un milliard d'euros. Avec un empreinte écologique diminué de 80% par rapport au neuf et des économies substantielles pour le client. Le reconditionné a tout pour plaire, sous réserve d'éviter certains pièges.

