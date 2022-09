Téléphones reconditionnés : les pièges à éviter

David Mignot, cofondateur de la start-up française Yes-Yes, spécialisée dans le reconditionnement a des astuces pour permettre aux consommateurs d'éviter les pièges.

En premier lieu : la batterie. Devant les caméras de TF1, l'entrepreneur montre un cas précis de téléphone qui, tel quel, pourrait poser problème à son futur propriétaire. "On a une batterie qui charge à 84% donc c'est plutôt bien, mais qui a plus de 1000 cycles de charge. Donc on va changer la batterie, car elle a eu un nombre de charges et de décharges trop important." Son conseil : éviter les batteries qui ont déjà été rechargées plus de 550 fois.